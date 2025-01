Keskkonnaamet on juhendanud, et tekstiiliks loetakse rõivaid, jalanõusid, aksessuaare, näiteks kotte ja vöid, ning kodutekstiili.Tekstiiliks ei loeta aga madratseid ja vaipu.

Kuigi seadus jõustus, on ka kliimaministeerium ise tunnistanud, et tekstiilijäätmete liigiti kogumine on küll kohustuslik, kuid nende ringlussevõtu tehnoloogiad ja võimekus on alles arenemas. Seepärast soovitab ministeerium nende teket üldse vältida.