Tekstiilijäätmete eraldi kogumine muutus omavalitsustele kohustuslikuks

Tapa vallavalitsuse keskkonnaspetsialist Mailis Sepp lausus, et Tapa valla elanikel on võimalik tekstiilijäätmed viia valla territooriumil asuvatesse jäätmejaamadesse tasuta, kuid need peavad olema eraldi sorteeritud. Niisugune lahendus on pakkuda ka teistel Lääne-Virumaa kohalikel omavalitsustel. Viru-Nigula valla keskkonnanõunik Sven Otsmaa märkis, et tekstiilijäätmete tarbeks plaanitakse võtta tarvitusele ka spetsiaalsed konteinerid, praegu on vallaelanikel võimalus anda kasutamiskõlbmatud tekstiilid tasuta ära valla jäätmejaamadesse. Samas on vallal plaan hakata koostööd tegema Humanaga. Haljala vallas on võimalik viia kasutuskõlblikud riided selleks ette nähtud konteinerisse, mis asub Haljala kaupluse kõrval. Tekstiilijäägid aga saab anda valla territooriumil asuvatesse jäätmejaamadesse. Rakvere valla keskkonnaspetsialist Sandra Schmidti sõnade kohaselt läheb hetkel tekstiil segaolmeprügi hulka, kuid kavas on alustada tasuta kogumisringiga, kus graafiku alusel saavad vallaelanikud tekstiilijäätmetest loobuda.