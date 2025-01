Puitmajatootjad otsivad Saksamaal messil uusi turge

BAU fookuses on arhitektuur, materjalid ja süsteemid. Messi külastab umbkaudu 200 000 inimest, kelle seas on nii arhitekte, insenere, müügimehi, tootjaid, edasimüüjaid, arendajaid, ostjaid kui ka investoreid.

Eesti ühisstendil osalejate seas on mitu puiduga tegelevat ettevõtet. Kuigi Eesti on juba praegu näiteks puitmajade eksportimises Euroopa esimene – ekspordikäive on ligi pool miljardit eurot, mis on poole suurem maht kui meile järgnevatel Poolal ja Leedul, ning kogu Euroopa turust on Eesti käes ligi veerand –, püütakse Saksamaal jalga ukse vahele saada veelgi laiemalt.