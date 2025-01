TAI avaldas tabelraamatuna Eesti riiklikud toitumise, liikumise ja uneaja uuendatud soovitused

«Tabelraamat on mõeldud kasutamiseks eelkõige erialaspetsialistidele – toitumisnõustajatele ja -terapeutidele, arstidele, pereõdedele, aga ka haridus- ja teadustöötajatele ning poliitikakujundajatele –, kuid loomulikult on selle sisuga oodatud tutvuma ka kõik ülejäänud inimesed,» kõneles tervise arengu instituudi (TAI) toitumise ja liikumise osakonna ekspert ja soovituste uuendamise töörühma juht Tagli Pitsi.

Ka magusaportsjonite maksimaalset tarbimissoovitust on kohendatud. On soovituslik, et alla 2-aastased lapsed ei tarbiks üldse lisatud suhkruid ega neid sisaldavaid toite, eelkõige suhkrut, komme ja maiustusi, küpsetisi, magusaid jooke. 3–6-aastased lapsed võivad maksimaalselt süüa päevas kuni kaks šokolaadikommi või ühe kohukese eeldusel, et ei sööda magusaid-soolaseid näkse või magustatud piimatooteid. Alates 11. eluaastast võib päeva jooksul süüa maksimaalselt näiteks neli küpsist, kolm šokolaadikommi või juua 400 ml magustatud jooki.