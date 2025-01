Fotod Juht on oma autoga mitusada meetrit Rakvere suusaradadel rallitanud

Mitusada meetrit suusarajal sõitnud juht on ära rikkunud nii klassika- kui ka uisutehnika jälje. Pole teada, kas mõni suusataja tellis suusarajale toitu või oli autojuht lihtsalt sihtkoha otsingutel eksinud, aga auto kõrvalistmel olev Wolti toidukulleri kott viitab, et sõidukijuht täitis tööülesandeid.

​Igatahes on teada, et Rakvere spordikeskus on vahejuhtumist teavitanud ka politseid ning rajameistritel tuleb varsti kurja vaeva suusaraja taastamisega näha, sest masin on vaja metsast kuidagi kätte ka saada.