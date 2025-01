Rakveres lisandus linnaosasilt

Nimetahvli kujunduse autor on Rakvere linnakunstnik Marju Püümets. "Taaravainu linnaosas on nii väikeste aedadega erakrunte kui ka haritavat põllumaad, samuti piirneb see Rakvere tammikuga. Ka sealsed tänavate nimed on peamiselt loodusega seotud, mistõttu kasutasin kujunduses erinevaid looduslikke kujundeid, nagu lehti, kõrsi, õisi ja muud seesugust. Hämaramal ajal valgustatakse nimesilt prožektoritega, mis muudab selle ruumiliseks, kuna valgusega hakkavad kujundite väljalõiked taustale mustrit looma," rääkis Püümets.

​Rakvere linnaosasid markeerivate nimetahvlite idee autori abilinnapea Kert Karuse sõnul on Taaravainu tähis kolmas omataoline. "Rakveres on 19 linnaosa. Esimesena sai 2022. aasta detsembris nimesildi Linnuriigi linnaosa, millele järgnes 2023. aasta juunis Palermo linnaosa. Iga nimetahvel on erineva kujundusega, mistõttu kujunevad need Rakveres omalaadseteks vaatamisväärsusteks," märkis Karus. Linnavalitsusel on soov Rakvere linnaosade markeerimist jätkata.