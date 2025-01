Vinni perearst dr Korsten läheb pensionile, asendajat pole seni leitud

Sirje Korsten on üks Lääne-Virumaa pensioniealistest perearstidest, kes on Vinnis esmatasandi arstina töötanud 44 aastat, neist viimased viis pensioniealisena. Lisaks tohtriametile juhib ta ka perearstikeskuse katusorganisatsiooni OÜ-d Vinni Tervisekeskus, kus ta on enamusosanik.