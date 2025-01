Rakvere linnavolikogu jagas MTÜ-dele ja ürituste korraldamiseks raha, Festhearti toetamise pärast tekkis taas sõnasõda

Kui teistes valdkondades said enam-vähem kõik küsijad oma toetuse kätte, siis kultuuriürituste ja -projektide toetamiseks on selle aasta linnaeelarves ette nähtud 43 839 eurot, kuid taotlusi toetuse saamiseks esitati 66 766,40 euro ulatuses.

​Sellises olukorras on põhimõtteliselt kaks valikut: kas vähendada kõigile küsijatele antavat toetust proportsionaalselt (mõnes valdkonnas, kus käärid polnud suured, nii ka tehti) või moodustada küsijatest pingerida ning need, kes joone alla jäävad, ei saa üldse ning joonepealseid toetatakse küsitatud mahus. Linnavolikogu kultuurikomisjon läks aga kompromissile, nii et mõned taotlejad said vähem, kui küsisid, aga paratamatult jäi hulk küsijaid ka joone alla.