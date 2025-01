MIDA VEEL? Vanem naine varastas Rakveres koerakakakotte

Rakvere linnavalitsuse info kohaselt on koerakakakotte varastatud mitmest hoidikust ja pikema aja vältel. Mõni aeg tagasi nähti ka varast ennast. "Rakvere linna heakorra eest vastutava lepingupartneri töötajad nägid Ausambamäe pargis pealt erikummalist vargust," on kirjas linnavalitsuse Facebookis. "Ühel ilusal hommikul tühjendas lilla mütsi ja musta jopega vanem naisterahvas pargi servas asuva äsja täidetud koerakakakottide hoidiku. Kusjuures proua jalutas pargis ilma koerata. Töömeeste korrale kutsumise peale kiirendas näppaja hoogsalt sammu ning põgenes sündmuskohalt. Linnavalitsus teavitas juhtunust ka politseid."

Hoidikut on tühjendatud ka Rahvaaias – neli tundi pärast täitmist oli see juba tühi – ja veel mitmes piirkonnas. Linnavalitsuse keskkonnaspetsialist Kerli Kõue on igal nädalal saanud teateid tühjadest hoidikutest. "Esialgu ei osanud me midagi arvata, meile vastava info edastanud inimestel tekkis isegi kahtlus, et hoidikute täitjad pole oma ülesannet tõsiselt võtnud," rääkis ta Virumaa Teatajale. "Ausambamäe juhtumi puhul nägid aga hoidikute täitjad konkreetselt, kuidas terve pakend kotikesi õngitseti välja. Teateid tühjadest hoidikutest on tulnud üle linna."