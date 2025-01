Vee hinna kujunemisest Haljala aleviku näitel

Konkurentsiameti kinnitatud teenuste hinnad kasvatasid Haljalas pereelamus väga säästlikult – 1 m3 kuus – vett kasutava inimese vee lõpphinda 1. augustist 2024 ligi 360 protsenti ehk 3,6 korda. Kuni 1. augustini maksis ta teenuste eest 3,17 eurot, aga uue hinnakirja järgi peab maksma 14,5668 eurot, ja seda 1 m3 eest. Normaalse veetarbimise juures – 3 m3 kuus – oleks hinnatõus 172 protsenti. Uue hinnakirja järgi kasvas vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind «tühised» 79 protsenti koos käibemaksuga ning seda ilma abonenttasuta. Ükskõik millisest vaatevinklist vaadates on hinnatõusud enneolematult suured, sest juba 20-protsendilist hinnatõusu loetakse väga kõrgeks. Hea on peituda endalt vastutuse ära veeretamiseks väite taha, et konkurentsiamet on hindu kontrollinud. Aastaid tagasi asutati Soomes elektrihinna kontrollimiseks vastav asutus. Tagajärjena tõusid hinnad märkimisväärselt – tootja aga teatas pretensioonide peale, et asutus on meie hindu kontrollinud ning kõik on õige. Peale asutuse sulgemist jäi hinnatõus kahe-kolme protsendi piiresse nagu ennegi.