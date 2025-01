Kunda Südamekodu sai aasta südameks

Kundas oli 2024. aasta väga aktiivsete ettevõtmiste aasta: korraldati palju üritusi, sealjuures õues ning tänu meeskonna tublile tööle saavutatud, et õue on saadud väga paljud elanikud, et nautida kontserte ja muid tegevusi vabas õhus. Kaasati alati ka need, kes ei saanud õue minna – inimesed liigutati akna lähedale, et nad saaksid ikkagi üritusest osa. Koos on korjatud marju ja istutatud taimi, valmistatud kooke ja tehtud kaunistusi majale. Juhi roll on olnud väärtustada iga elanikku ja töötajat, tulla välja vanadest harjumustest ja kaasata maksimaalselt elanikke kõiksugu üritustele osalema.