Et mitte piirduda raamatutes leiduvaga ja kaasata vestlusesse ka linnainimesi, teeb raamatukogu kõigile ettepaneku vaadata üle oma kodused pildialbumid, kas on seal ehk fotosid või perepilte mõnest paigast Rakveres, et saada aimu, milline oli meie aastakümnetetagune linnapilt.