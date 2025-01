Reaalkoolis omandati rahatarkust

​Hommik algas Viivika Vahi koolitusega. Viivika Vahi, kes on edutreener ja koolitaja, inspiratsiooni instituudi asutaja ning ettevõtluspraktik, kelle missiooniks on toetada, inspireerida, harida, motiveerida ning ühendada ettevõtlikke inimesi, rääkis ettevõtlikkusest. Ta selgitas osalejatele, et ei saa lubada endale korraga vabandusi ja edu ning töökus, püsivus ja järjepidevus on edu võtmesõnad – seega tasub olla positiivne, õpihimuline ja keskenduda lahenduste otsimisele.

Teine pool päevast arutleti rahatarkuse teemadel. Viivika Vahi tõi esile, et ettevõtlik inimene paneb endale kirja elu eesmärgid ehk visiooni, mis on kui majakas, et siis selles suunas ka liikuda. Ta nimetas, et rahatarkus ei tähenda ainult rikkaks saamist, vaid pigem teadlikku ja vastutustundlikku suhtumist rahasse. Koolitaja rääkis raha põhialustest, milleks on teenimine, kulutamine, säästmine ja investeerimine, ning tuletas meelde, et on oluline õppida eristama vajadusi ja soove.