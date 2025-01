Maleva meedikud said talvistes oludes korraliku praktika

Lisaks osales väljaõppes vaatlevas rollis ettevõtte Defonian OÜ liikmed, kes tutvusid lahingmeditsiini raskete oludega, oma toote arendamiseks. "Tegu on parameedikute jaoks kriitilise tähtsusega tootega, eriti külmades oludes – infusioonilahuste soojendaja," selgitas kompanii parameedik seersant Tiit Vaino.

Seersandi sõnul pandi väljaõppe käigus rõhku sellele, et tekiksid võimalikult realistlikud olukorrad. "Kuna ilm oli selleks päevaks katnud maa paksu lumekihiga ning õhu korraliku miinuskraadiga, said võitlejad koheselt ka väga hea hüpotermia õppe. Õppe käigus mõisteti kiirelt, et kui ei kasutata aktiivseid ja/või passiivseid soojendusmeetmeid, siis külmast pääsu pole," rääkis Vaino.