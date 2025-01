Spordikeskus avas Rahu hallis suusalaenutuse

"Kampaania korras kutsusime inimesi üles oma vanu suuski ringlusesse andma. Tuli ka Tartu maratoni läbinud suuski," rääkis Rakvere spordikeskuse direktor Ave Sats. Suuski tõid ka need harrastajad, kes polnud ammu suusatamas käinud ja arvasid, et mõistlik on kodus seisev spordivarustus järgmisele ringile lasta. Annetatud suuskadel on endiste omanike nimed samuti peal.