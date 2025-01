Nädala kaja: äkki saaks hirmust üle?

Mida ma Festhearti puhul veel tähele olen pannud? Muidu vaikses Rakvere linnas on festivali ajal elu ja suminat. Tänaval ja kohvikutes võib kohata võõraid(!) inimesi, korraks on sügiseselt kaames linnas elevust ja põnevust. Mida ma pole näinud, on see palju kardetav propaganda, mille eest konservatiivid meid esimese Festhearti eel (ja hiljemgi) hoiatasid. Et Rakveres pole elu pärast LGBT filmifestivali enam endine.