Hoogne ja halastamatu «Tsikaadide aeg»

Etendus algab lummavalt: vana tondilossi moodi salapärane maja kusagil USA lõunaosariikides; aknast paistab romantiline kuuvalgus ja keset seda romantikat murravad majja sisse kaks armunut ... Ikka veel kuuvalgus ja siis – kostab karjatus! Ei, need pole vargad ega narkomaanid, kes Rakvere teatrisse etenduse ajal aknast sisse murravad. Need on perepoeg Franz (Margus Grosnõi) ja tema veidi hipi moodi pruut River (Laura Niils), kes näidendi jooksul osutub päris nutikaks nooreks naiseks. Miks nad just teise korruse aknast peavad tulema? Kõike ei saa ära rääkida, peate ise teatrisse minema «Tsikaadide aega» vaatama.