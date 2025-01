Iisak Sulev Andreller Kanadasse tagasi ei ihka: «Siin ma olen ja siia ma jään»

Põhja-Ameerika kultuuri käsitleva Viru Folgini on jäänud pisut vähem kui kaheksa kuud ning eelneva seitsme jooksul avame pisut seekordsete esinejate tausta. Esimeseks küsitletavaks on mees, kelle kohta võib öelda, et Käsmu ja Viru Folk on muutnud ta elu.