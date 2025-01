Rullmassaaž – tõhus alternatiiv traditsioonilisele massaažile

Rakveres aadressil Tallinna 16 asub salong Beautiful Me, mis on siin tegutsenud juba kuus aastat. Masin, mille otsa inimene istub, on võrdlemisi suur. Massaaži teevad puidust rullikud, mis puutuvad vastu keha, stimuleerides lihaseid, nahka, vereringet ning soodustades lümfivedeliku liikumist kehas. Protseduuri ajal näeb ekraanilt asendeid, mida masina otsas teatud aja jooksul võtma peab. See tagab, et kogu keha saaks üle rullitud.