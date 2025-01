Rakvere Galerii hoiab hellalt kunstisõprust ja avastab talente

Riho Hüti sõnul oli Rakvere Galerii mullune kõige südantsoojendavam edusamm, et erilise hoo said sisse koolilaste kunstitunnid, millest kujunesid süvenenud avastusretked teostesse. «Varem käisid galeriis üksikud klassid, aga sel aastal läks liiklus hästi tihedaks. Hommikul oli teinekord järjekord ukse taga või piilus järgmine klass galerii akendest sisse, kui eelmine alles tundi lõpetas,» kirjeldas ta.

Raivo Riimi hinnangul on kunstihuvi kasvule tublisti kaasa aidanud maakondlik laste joonistusvõistlus ja näitus «Virumaa ja Rakvere kreis on minu ... pintsli jälgi täis», samuti see, et Riho Hütt ja Teet Suur andsid lastele joonistamise tunde. Riho Hütt lisas, et kunstitundideks saadi innustust Kumust. «Käisin ekstra Kumus näidistunnis asja õppimas. See oli väga inspireeriv,» lausus Raivo Riim.