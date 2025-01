Keskkonnaagentuur andis tervele Eestile jäitehoiatuse

Päeval tugevneb Kesk-Euroopa poolt kõrgrõhkkonna mõju. Laupäeva hommikul taevas selgineb ja päev on päikeseline. Lääne- ja loodetuul pärastlõunal nõrgeneb. Õhutemperatuur on 2 kuni 6 kraadi, õhtul langeb nulli ümbrusse.

Pühapäeva öösel on tugevam Kesk-Euroopa kõrgrõhuala mõju. Ilm on sajuta ja selgema taevaga ning mõõduka läänekaaretuulega. Õhutemperatuur on 0 kuni –3 kraadi, rannikul 0 kuni +3 kraadi. Päevaks laieneb Nordkapi lähistele jõudva madalrõhkkonna serv üle Läänemere ümbruse. Taevas on pilvine ja kohati tibutab ka vihma. Puhub võrdlemisi tugev edela- ja läänetuul. Õhutemperatuur tõuseb +2 kuni +5 kraadini.