Evelin Hiie: on kahetsusväärne, et vallavalitsus kasutab oma positsiooni poliitilisel eesmärgil

On kahetsusväärne, et vallavalitsus kasutab oma positsiooni kohaliku tervishoiuasutuse ja minu isiku vastu poliitilisel eesmärgil. Artikli tonaalsus ja sisu viitavad pigem poliitilisele motivatsioonile kui tõele. Kahjuks pole see Eestis esmakordne juhtum, kus valimistele eelnevalt hakatakse kogukonnas pildis olevaid isikuid ja nende tööd sihilikult ründama. Selline tegevus on lubamatu ning kahjustab mitte ainult perearstikeskust, vaid ka Tamsalu kogukonda, kes vajab usaldusväärset ja stabiilset esmatasandi arstiabi. Poliitiliste eesmärkide seadmine tervishoiusüsteemi ette on vastutustundetu ja elanike heaolu suhtes hoolimatu.

Olen seisukohal, et kriitika ja kontrollorgani töö on vajalik ja teretulnud, kuid see peab põhinema faktidel, toetuma täpsetele tõenditele ja pakkuma pigem abi ning ei tohiks olla ründav. Vallavalitsuse moraalne ja õiguslik kohustus on tagada, et avalikkusele edastatav teave oleks absoluutselt tõene ja kindlatel faktidel põhinev. Kahjuks on antud juhul seda kohustust eiratud, mille tulemusel levitatakse laimu ja valeteavet. Selline tegevus ei kuulu hea halduse ja kogukonna juhtimise juurde.