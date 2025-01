Martin Himma esindas Eestit Les Rousses‘is

"Tulin Les Rousses‘i võistlema ennekõike selleks, et pingutada ja näha, milline on seis peale suurt suusatuuri," rääkis Virumaalt pärit Himma. "Siinne õhustik on väga kihvt – palju rahvast ja kaasaelajaid."

Esimene võistluspäev, 10 kilomeetri vabatehnikasõit, läks tema sõnul täitsa kenasti – sõit oli kiire, ta tundis end hästi ja laskumistega taastus ära. "Kurb on see, et kõigil hooaja 10 kilomeetri sõitudel on õige pisut top-30 sisse pääsemisest puudu jäänud – 5, 6 ja 10 sekundit," lisas ta.