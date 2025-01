Turniiri kõige kogenum ning kõige rohelisem mängisid ühes tiimis

"Olen kindel, et olen kõige väiksema läbisõiduga siin," sõnas rakverlane Meelis Matkamäe paaristurniiri mängupausi ajal. Tema nägi suvel aknast, et Willers’i spordibaaris toimub algajate võistlus ning läks samuti proovima. Kuna esimene kord kukkus hästi välja, läks ta ka järgmisel korral kampa ning hakkaski käima.

Paaristurniiri esimene mäng tuli kõige väiksema rankinguga Meelis Matkamäel kogenud Hardi Pihlamäe kõrval väga hästi välja. "Ma ei tea, mis ime see oli, tabasin ka kõik duublid esimese korraga," avaldas Matkamäe imestust ning lisas, et pärast võitu oli väga hea tunne. Edu aga harrastusnoolemängijat ei pimestanud. Ta teab, et vahel õnnestub kõik laitmatult ning järgmisel on korral on hea, kui mängulauale üldse pihta saab.