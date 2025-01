Korvpalliklubid tunnistasid ainult võite

​Hooaja kolmanda võidu said ka Rakvere Spordikooli noored, kes alistasid võõrsil BC Kalev/Cramo duubelvõistkonna 74:54. Riiko Altmäe viskas rakverlaste eest 17, Karl-Andri Lillepuu 13 ja Oskar Vainult 12 silma. Turniiritabelis on Rakvere kolme võiduga üheksandal kohal, VPG samuti kolme võiduga kümnendal real. Haljala NGU on tegemas ideaalset debüüthooaega ja jagavad 10 võiduga esimest positsiooni Keila meeskonnaga. Team Kaitsevägi on kaheksa võiduga neljas.