Fotod Kesk-Eestis langes taevast neli salapärast tulekera

Järvamaal elav Marina Mikson liikus laupäeval kella 16.20 paiku Türi-Alliku kandis, kui tema pilku köitsid lõunataevas liikuvad objektid. "Aeglaselt kukkusid ja paistsid, nagu oleks olnud leekides. Suitsujutid veel taga järel," kirjeldas Mikson. "Esialgu liikusid need asjad kiiresti, siis käis sähvatus ja kiirus aeglustus. Alguses arvasime, et tegu on alla kukkuva lennukiga," rääkis pealtnägija