VIDEO Päti äpardus: Grossi poe ust lõhkunud varas käis uperkuuti

Grossi Toidukaupade omanikfirma OG Elektra tegevjuhi Raigo Mõlderi andmetel on politsei videos nähtavad mehed praeguseks kinni pidanud. "Öeldi, et mõneks ajaks on neist nüüd rahu. Nad olevat politseile vanad tuttavad ja neil olevat hingel ka muid tegusid," lausus Mõlder.