Joogaõpetaja ning Nova tervisestuudio asutaja Elona Smirnova tutvustas, et laest kiigena alla rippuv tugev lina on 5x3 meetrit suur. Põhimõtteliselt võiks ka kahemeetrine mees õhujoogas vabalt lina sisse ära mahutada.

Madalamas asendis lina puhul on joogaõpetaja sõnul enamus liikumisest siiski matil ning lina on abivahend. See olevat algajatele sobilik. Kõrgemal asetseva lina puhul toimub enamus liikumisest maa ja taeva vahel.