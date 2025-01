Pruuna küla kimbutavad vargad

Lehtse kogukonna Facebooki rühmas anti hiljaaegu teada, et liikvel on vargaduo. 23. ja 31. detsembril käis see öösel kella kolme paiku sees ühes Pruuna küla talus. Varaste nimed ei ole veel teada, küll on valvekaamera salvestistelt näha, et tegemist on noore naise ja vanapoolse mehega.