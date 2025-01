Vinni valla kaotus tuuleparkide arendajatele kohtus näib olevat kindel

Tuuleparkide arendajad TMV Green OÜ ja Sustainable Investments OÜ on aga seisukohal, et kuna Vinni valla üldplaneeringus on määratud elektrituulikute arendusaladeks sobivad territooriumid ning ettevõtted alustasid tuuleparkide kavandamist mitu aastat tagasi, lähtudes teadmisest, et vald on huvitatud enda territooriumil tuuleenergeetika arendamisest, nende õigusi rikutakse. Arendajate hinnangul ei põhjendanud volikogu detailplaneeringu algatamisest keeldudes oma otsust piisavalt ega lähtunud kehtivatest regulatsioonidest ning nad esitasid vastavasisulise kaebuse Tartu halduskohtule. "​Kaebajale ei esitatud haldusakti eelnõu ega ka muul kujul õiguslikke ega faktilisi põhjendusi, millest lähtuvalt saaks vald enda poolt kehtestatud üldplaneeringu jätta meelevaldselt ellu viimata," seisab näiteks TMV Green OÜ kaebuses.