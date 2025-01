KAS TEADSID? Riik maksab tuuleparkide teemat võimestavatele KOV-idele prisket boonust

Selleks et saada riiklikust toetusmeetmest päris arvestatavat raha, on Väike-Maarja vald muutnud meediaspetsialisti ametijuhendit, lisades tema ülesannete hulka tuuleenergeetika teemaga seotud töid; Vinni vald on aga palganud eraldi töötaja ametinimetusega "tuuleparkide planeerimisspetsialist".