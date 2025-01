Belgia laborisse pandi teele esimene kogus fosforiiti

​Protsess Ecophos põhineb madala P₂O₅ kontsentratsiooniga fosforiidi töötlemisel soolhappega fosforhappe tootmiseks vajaliku kontsentratsiooni saavutamiseni. Oluliseks kõrvalproduktiks selles protsessis on fosforiidist kõrvaldatud haruldasi muldmetalle sisaldav voog, mida katsetuste käigus toodetakse piisavas koguses edasisteks uuringuteks – selleks on lepingud ühe rahvusvahelise tehnoloogiaettevõttega ettevalmistamisel. Samuti on lõppjärgus läbirääkimised fosforiidi väävelhappelise töötluse katsete ja uuringute tegemiseks.

​Jaanus Purga liitus Eesti geoloogiateenistusega jaanuari alguses, asudes juhtima fosforiidiuuringute projekti. "Projekti fookuses on praegu erinevad tehnoloogilised katsetused ja neid katseid viiakse läbi mitmetes rahvusvahelistes laborites. See nõuab väga häid teadmisi ja kogemusi selliste tehnoloogiliste katsetuste läbiviimise korraldamiseks ning nende tulemuste edaspidise rakendamise hindamiseks. Jaanusel on need teadmised ja kogemused olemas. Mul on väga hea meel, et ta oli nõus meie projektiga liituma," sõnas Eesti geoloogiateenistuste direktor Sirli Sipp Kulli.