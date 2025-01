Ent mitte ka ülimalt ebaharilik. Lääne-Virumaal on 76 peret, kus kasvab rohkem kui kolm last üksikvanema hoole all.

​Soe tuba, kuhu neli last ja nende ema end istuma oli sättinud, ongi ainus kokkusaamiseks sobiv koht, sest peale selle on sisse seatud veel vaid lastetuba, mida neli last omavahel jagavad, ja köök. Pööningul on ehitamisruumi laialt, kuid ka sellele mõtlemisele pole praegu võimalik aega kulutada.