Urmas Lennuki lugemisdraama tähistab raadios eesti raamatu aasta algust

Urmas Lennuk ütles, et toonane otsus valida esitajaks just Andrus Vaarik sündis spontaanselt. «Kui olime Andrusega miniteatripäevade žüriis, siis jäin teda kuidagi selle pilguga vaatama, et temas on mingi tammsaarelik nüanss. Selline kõrvalpilk, kui ta noortele tagasisidet andis, mis ka teda ennast nagu analüüsis,» meenutas Lennuk. «Ega Tammsaarel oli ka see asi kirjutistes sees, et kui ta mõne vaimuka kujundi või võrdluse on kirja pannud, siis kumab sealt alt ka mingi eneseiroonia või huumor. Ja kui oli vaja kedagi neid päevikukatkeid lugema, siis mul tundus, et see oleks Andruse teema.»