Olete üle õige mitme aasta Rakvere teatris lavastamas. Kuidas on kauaaegses koduteatris tagasi olla?

Väga tore on olla tagasi ühtpidi Rakvere teatris, teistpidi professionaalses teatris, kus ma ei pea käima ise oma tükki reklaamimas igal võimalusel ega pea otsima proovisaale. Rääkimata sellest, et ma isegi ei mäleta aega, kus mul on olnud nelikümmend viis proovi ja need ka toimuvad sellistel kellaegadel, nagu on määratud. Kõik vabakutselise teatrijuhi argipäevamured on ära võetud. Istu ainult autosse ja sõida õigeks ajaks proovi.