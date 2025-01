Seapead ja kondid lendasid avarii tõttu maantee äärde

Egesten OÜ on Rakvere valda Taaravainu külla registreeritud mootorsõidukite remondi ja kaubavedudega tegelev ettevõte. Selle omanik Erkki Siirak rääkis, et ettevõtte Scania tegi 10. jaanuaril suuremat ringi, et sigalatest, loomalautadest ja tapamajadest loomseid jäätmeid peale võtta.