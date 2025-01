Naispaar edastas maakonna bridžimeistrivõistlustel kõiki konkurente

Arpo ja Relvik on varem häid tulemusi saavutanud ka Eesti meistrivõistlustel ning riigi suurimal turniiril Võsu bridžifestivalil, nii et üllatuseks nende võitu pidada ei saa. Samas mänguformaadis on Relvikul olemas juba kolm Lääne-Viru meistritiitlit ja Arpol üks maakondlik meistritiitel.