Vinni nimeline tänupink pääses lumevangist

Vinni valla inimesed said kohe aru, millega tegu: hooletu talihooldaja oli parklast kokku lükatud lume kuhjanud nimelise tänupingi peale. Selliseid pinke on Vinni vallas palju, nendega tunnustatakse tublisid inimesi ja need on varustatud nimesiltidega. Lumevangi jäänud pingiga märgitakse kahe perearsti kiiduväärt tööd.