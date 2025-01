Vangide näljastreik jäi lühikeseks

​Eesti vanglates on 20. jaanuari seisuga 1644 kinnipeetavat, keda on 190 võrra vähem kui eelmisel aastal samal ajal. 1644 inimesest on süüdimõistetuid 1316 ja vahistatuid 328. Mehi on 1565, naisi 79, eluaegseid vange 29, alaealisi 3. Avavanglates karistuse kandjaid on 208.