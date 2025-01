Toiduringluskappe igatsetakse ka Virumaale – kuidas need aga toimivad?

Ehkki toidukappe on kogukondades kasutusele võetud ka omaalgatuslikult, teeb kõige laialdasemat teavitustööd ja annab ajast huvituvatele omavalitsustele vastavat abi MTÜ Roheline Vald, kelle väljatöötatud kapid on avatud 13 Eesti piirkonnas.Toiduringluskappide väljatöötaja ja MTÜ rohetiimi koordinaator Kairi Niinepuu-Mark selgitas, et kindlasti tuleb initsiatiiv ikka kogukondadelt kohapealt. Ta rääkis, et Lääne-Virumaal on aktiivset huvi toidukappide vastu üles näidatud näiteks Kadrinas ja Tapal. MTÜ Roheline Vald müügitööd ei tee ega võta ka vastutust iga kapi eest, vaid see on kogukondade endi käes, küll aga on MTÜ alustajatele nõu ja jõuga igati abiks.