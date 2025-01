Kuid õrn iga ei tähenda, et selles ei tegeldaks tõsiste ja lausa globaalsete teemadega.

​Nii korraldati sünnipäeva puhul inspiratsioonipäev "Milleks meile teaduspõhisus?". Kuigi pealkirjas esitatud küsimus annab võimaluse vastata mitut moodi, kaasa arvatud paraku palju levinud väitega, et mitte millekski, meil polegi seda tarvis, jõuti inspiratsioonipäeva lõpuks peetud arutluse järel vähemalt pealtnäha ühisele arusaamale, et teaduspõhisus on ülimalt tähtis.