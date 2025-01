Õpilaste släng koolitööd ei sega

Släng ei ole muutmatu nähtus, arenemine on üks selle peamisi omadusi. Vahel vajame selgitusi, mis aitaksid selles mitmekesises ja segases maailmas orienteeruda. Tarbimiskultuurist ja infost enamik pärineb angloameerika kultuurist, jõuab see siia inglise keele vahendusel. Släng on suuresti aja märk. Seda pole võimalik välja juurida.