Olete tulevane õpetaja. Kuidas juhtus selline pööre teie elus?

Olen üks neist õnnelikest noortest, kes on saanud omandada hariduse väga heade õpetajate käe all. Kui keegi täna minu käest küsiks, kes on hea õpetaja, siis vastaksin, et keegi, kes lisaks aine õpetamisele ka märkab, toetab ja julgustab. Keegi, kes näitab, kuidas edukaks ja heaks inimeseks olemine käib. See keegi, just selline hea õpetaja, olen ka mina tahtnud alati olla.