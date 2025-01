PPA keelas ajutiselt Ida-Virumaa piirangualal droone lennutada

Ajutiselt on piirialadel droonilennutamine peatatud. Pilt droonist on illustreeriv.

Sel nädalal said paljud droonipiloodid politsei- ja piirivalveametilt (PPA) kirja, kus anti teada, et ebastabiilse olukorraga tõttu piiril on droone lennutada keelatud. Paljud sattusid segadusse, sest vähemalt teadaolevalt piiril midagi sellist toimumas ei ole, mis ebakindlat olukorda võiks tekitada.