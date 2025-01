PPA keelas Ida-Virumaa piirangualas ajutiselt droonide lennutamise

Tehisaru silmad: kuulsa vestlusroboti ChatGPT teinud idufirma OpenAI tahab nüüd kunstmõistuse käsutusse anda militaardroonide tehnoloogia. Pilt droonist on illustreeriv.

Sel nädalal said paljud droonipiloodid hoiatava kirja politsei- ja piirivalveametilt (PPA), kus hoiatati selle eest, et seoses ebastabiilse olukorraga piiril on droonide lennutamine keelatud. Paljud sattusid segadusse, sest vähemalt teadaolevalt piiril midagi sellist toimumas ei ole, mis ebastabiilset olukorda võiks tekitada.