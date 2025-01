Haljala valla kultuuri- ja vabaajakeskus saab uue juhi

Vivian Lepa sõnas, et oma peamise ülesandena näeb ta vajadust tagada võimalused vallaelanikele vaba aja sisustamiseks. "Soovin arendada keskust selliselt, et see vastaks kohalike elanike ootustele, toetaks nende vajadusi ning looks tulevikuks uusi võimalusi igas vanuses inimestele. Plaanime laiendada kultuuri- ja spordivõimalusi ning pakkuda sündmuseid, mis ühendavad traditsioone ja kaasaegseid lahendusi," sõnas ta. "Tihe koostöö kogukonna, omavalitsuse, ettevõtjate ja valdkonna ekspertidega on oluline, et ideed saaksid edukalt ellu viidud.“