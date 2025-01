Vaade: õpetaja võib tekitada ala vastu huvi, kuid ka jälke mälestusi

Põhikooli ajal meil kooli juures suusaradu ei olnud ning sõitsime näiteks staadionil. Kehalise kasvatuse õpetaja märkis, et Merlyl segavad suusad jooksmist.

Gümnaasiumis läksin rajale oma armsate kollase kirjaga Visudega. Väike-Maarja gümnaasiumi õpilastel on selle poolest hästi vedanud, et mõne kilomeetri kaugusel asuvad Ebavere suusarajad.

Minu aastakäigu tüdrukutel vedas siiski veidi vähem, sest õpetaja ei lubanud Ebaveresse transporti organiseerida ja luges suuskadega üle põllu rühkimist samuti kehalise kasvatuse tunni osaks. Poisid sõitsid rõõmsasti bussiga Ebaverre, panid mäe all suusad jalga ning said terve tunni heal rajal suusatamist nautida. Tüdrukute tund algas aga juba kooli juurest. Esmalt suusatasime mööda tänavaid põlluni ja sumpasime üle põllu radadeni. Mitu korda tuli ületada sõiduteed ning suusad olid juba mõne tunniga alt nii ära kriimustatud, et isegi mäest laskudes tuli juba poolel nõlval hakata keppidega hoogu andma.