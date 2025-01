Repliik: tehisintellekt vs. inimesed

See, et tehnoloogia areneb jõudsalt, ei tule kellelegi uudisena. Paljud kasutavad tehisintellekti kas töö, kooli või muu jaoks. Soetasin ka ise hiljuti kooli tarbeks OpenAI tehtud tasulise ChatGPT. Siiani on mul sellest tohutult kasu olnud ning suur hulk aeganõudvat tööd, näiteks teadusliku materjali otsimine ja selle läbitöötamine, läheb kordades kiiremini. Lisaks aitab see valida kasvõi sobivat tolmuimejamudelit.