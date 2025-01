Kas tehisaru jätab tõlkijad nälga?

Tehisaru (AI) nõuab tohutuid arvutusvõimsusi, mis kulutavad palju energiat. See on sama ablas nagu krüpto «kaevandamine», kuid esmapilgul palju kasulikum. AI peaks tegema vaimse töö kergemaks, nagu omal ajal mehhaniseeriti mootorite abil füüsiline töö, aga paljud võivad tööst hoopis ilma jääda. On koostatud nimekirju elukutsetest, mida AI ohustab, näiteks programmeerija, raamatupidaja ning isegi ajakirjanik.