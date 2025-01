​Võidutöö idee autor Katrin Zirk ütles, et mõte kasutada logos veepiiska oli tal kohe olemas, sest see on ka Väike-Maarja valla lipul ja vapil. "Tekkis mõte kasutada veepiiska, mille sees on teised piisakesed, mis kujutavad meie nelja maja. Arendasin seda mõtet edasi, lisasin värvid. Sinine kui meie puhta veega järved, kollane kui lõputud viljapõllud, roheline kui võimsad metsad, pruun nagu viljakas muld," kõneles Zirk.